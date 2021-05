Entwarnung! Grey’s Anatomy Fans können aufatmen

Vermehrt gingen in den letzten Monaten Gerüchte herum, dass die laufende medizinische Serie nach der aktuellen bereits 17 Staffel aufhören würde. Jetzt wurde jedoch eine weitere für die Zukunft versprochen. Grey’s Anatomy geht in die 18 Staffel! Ebenso soll der Ableger "Station 19" von der Erfolgsserie "Grey's Anatomy" eine weitere Staffel bekommen!

Greys’s Anatomy: Das erwartet euch in Staffel 18

Jetzt ist es offiziell! Auf dem Twitter Account der erfolgreichen Grey’s Anatomy Serie gab der Sender ABC die Fortsetzung bekannt. Um uns weiterhin einen unerschütterlichen Blick auf die Geschehnisse der Zeit zu geben, scheut sich das Grey’s Anatomy-Team nicht davor, die aktuellen Ereignisse einzubeziehen. Ja, richtig gehört! Es soll auch in der nächsten Staffel um das Thema der Bekämpfung der weltweiten Corona-Pandemie gehen. Ebenso wird gemunkelt, dass auch Probleme wie Rassengleichheit und Polizeigewalt thematisiert werden könnten. In Staffel 18 können wir zum Glück erneut wieder auf die treuen Schauspieler*innen Ellen Pompeo, Chandra Wilson und James Pickens Jr., welche bereits von der ersten Staffel an dabei sind, treffen – mittlerweile sind es rund unglaubliche 16 Jahre.😱 Für diese Talente sollte es womöglich auch eine Gehaltserhöhung gegeben haben. Verabschieden müssen wir uns jedoch leider von dem Assistenzarzt Jesse Williams, er kündigte das Verlassen der Serie an. 😢

Disney Plus: Die beliebtesten Serien und Filme!

Grey’s Anatomy als Corona-Sieger

Vor allem während der Pandemie ist die Krankenhaus-Serie nochmal ordentlich durch die Decke gegangen. Sie haben es geschafft innerhalb kurzer Zeit mehr als 8,3 Millionen Zuschauer zu erreichen, wenn man die linearen und digitalen Plattformen zusammenrechnet. Das liegt vermutlich neben der ausgezeichneten Umsetzung und der Schauspieler*innen an der breiten Zielgruppe von jung bis alt 😉 Die Serie ist eben für fast jedermann etwas! Insgesamt stieg die Bewertung sogar um 4 % an, im Gegensatz zum Vorjahr. Was eine Leistung! Ob sie das noch mit Staffel 18 toppen können?