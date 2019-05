„GNTM“-Kandidatin Melissa frisch verliebt: „Es ist ein Mädchen“

In einem neuen YouTube Video auf dem Kanal von Sarah plaudert Ex- „Germany’s next Topmodel“ -Kandidatin Melissa aus dem Nähkästchen und lässt nicht nur bei den Zuschauern die Bombe platzen, sondern auch die anderen Kandidatinnen erfahren erstmals, dass die Blondine nicht mehr Single, sondern frisch vergeben ist.

Mit dieser Antwort hätten die Mädels nicht gerechnet. „Es ist auch noch sehr frisch“ betont Melissa aber nebenbei. Doch bei so einer brandheißen Information lassen die Fragen nicht lange auf sich warten. Besonders Sarah interessiert: Welches Geschlecht zaubert Melissa den all diese Schmetterlinge in den Bauch? Auf diese Frage antwortet die Rosenheimerin mit: „Also meiner Mutter habe ich gesagt: 'Eigentlich bin ich hetero.' Aber ich weiß nicht genau, was ich bin. Es ist jedenfalls ein Mädchen". Ein bisschen verlegen fügt sie auch noch dazu.

"GNTM 2019": Melissa verrät Details!

Und schlussendlich verrät sie sogar noch ein paar Details: "Sie ist 1,85 Meter, so um den Dreh. Ich trage immer Plateau und sie normal, dann sind wir beide sehr groß. Also wir sind dann beide gleich groß“, verrät die extravagante Blondine.

