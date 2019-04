GNTM 2019: Alle News zum Finale!

Heidi Klum sucht in der 14. Staffel von "Germany's Next Topmodel" Deutschlands Top-Nachwuchsmodel. Wer wird sich wohl dieses Jahr durchsetzen? Denn nur eine kann "Germany's Next Topmodel 2019" werden!

Endlich steht der Termin für das Finale von "Germany's Next Topmodel" fest. Die Finalshow findet am 23. Mai 2019 im Düsseldorfer ISS Dome statt. Der Ticketvorverkauf startet parallel zum Sendestart der 9. Folge am Donnerstag, den 4. April 2019, um 20:15 Uhr auf https://gntm2019.eventbrite.de. Es wird wieder eine coole Show mit vielen Stargästen werden. So wie beim GNTM-Finale 2018, als Shawn Mendes, Rita Ora, Wincent Weiss und Cro die Bühne rockten. Und die 18-jährige Schülerin Toni Dreher das Finale für sich entscheiden konnte. Sie erhielt einen Vertrag mit der Modelagentur ONEeins fab Management, ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sowie ein Auto. Heute arbeitet sie erfolgreich als Model.

Toni Dreher gewann 2018 GNTM. Getty Images

GNTM mehr Zuschauer als 2018

Die ersten acht Folgen der 14. Staffel „Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum“ begeistern die Zuschauer. Im Schnitt verfolgen 18 Prozent der 14- bis 49- Jährigen die Show und fiebern mit den Kandidatinnen mit, wie sie sich bei den Shootings und Jobs schlagen. Das sind rund 8,4 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.

