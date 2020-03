„GNTM 2020“: Wo ist Lijanas offizieller Instagram-Account?

Nachdem letzte Woche bei "GNTM" schon ein Streit eskalierte, sorgt jetzt ein neues Ereignis für Verwirrung. Der offizielle Instagram Account von „GNTM“-Kandidatin Lijana ist verschwunden. Ihre Seite „lijana.gntm2020.official“ sucht man auf der Plattform vergeblich. Hat es etwa was mit der harten Kritik zutun, die Lijana letzte Woche einstecken musste? In der vergangenen Folge stellte sie sich nämlich einer knallharten Interview-Situation mit „Taff“-Moderator Christian Düren, der ihr den Stempel „fake“ aufdrückte. Ganz schön harte Worte für das angehende Model, dass eigentlich sonst so lebensfroh ist. Etwa zu viel für die Beauty? Denn auch im Nachgang hagelt es für Lijana nicht gerade positive Kommentare. Besonders kritisiert wird sie für ihre Äußerungen gegenüber Mitstreiterin Maribel, die ihrer Meinung nach zu Unrecht noch im Rennen ist. Unter den Bildern auf ihrem privaten Profil kommt es regelrecht zum Shitstorm: „Maribel hat so viel durchgemacht und das Einzige, was dir einfällt, ist sie schlecht zu machen“ schreibt eine Userin. Eine andere schießt hinterher: „Du bist so fake.“

„GNTM 2020“: Wird Liana alles zuviel?

Kann das Nachwuchsmodel so viel Druck etwa nicht mehr standhalten und löscht deshalb ihren offiziellen Instagram Account? Immerhin muss sie sich auf Social-Media ganz schön harter Kritik unterziehen. Alles Quatsch meint Prosieben. Auf die Anfrage von Promiflash gab der Sender bekannt, dass es es ausschließlich um ein technisches Problem handelt, dass sich nach 24 Stunden wieder behoben sein soll. Zu den Anfeindungen sagt Lijana selbst nichts.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!