"Ginny & Georgia" Staffel 2: Wer ist eigentlich Mary?

Ist Mary vielleicht ein weiteres Mordopfer von Georgia? Nein, es ist viel einfacher als das und wir kennen Mary sogar ganz gut… Mary ist nämlich der richtige Name von Georgia! In der ersten Staffel entdeckte Gabriel Cordova Georgias richtigen Namen, als er gegen sie ermittelte – damals erfahren wir, dass Georgia als Mary bekannt war. Doch wieso änderte die zweifache Mutter überhaupt ihren Namen? In ihrer Vergangenheit war sie in eine kriminelle Biker-Gang involviert und kam dafür ins Gefängnis. Als sie entlassen wurde, zog sie um und änderte ihren Namen von Mary in Georgia, um ihrer Vergangenheit zu entkommen. Paul weiß von alldem nichts und so ist klar, dass Georgia in Panik gerät, als Ginny den Namen laut ausspricht und somit alte Wunden wieder aufreißt.