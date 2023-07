Gigi Hadid festgenommen: So geht es ihr!

Zwei Tage nach der Festnahme erschienen sie vor Gericht und Gigi und Leah Nicole bekannten sich beide als schuldig. Sie wurden beide zu einer Geldstrafe von jeweils 1000 Dollar (ca. 890 €) verurteilt. Es soll sich nur um relativ geringe Mengen gehandelt haben, die offenbar für den Eigenbedarf bestimmt waren. Zudem erklärte ein Vertreter von Gigi in einem Statement: "Gigi war mit Marihuana unterwegs, das sie legal in New York mit einer medizinischen Lizenz erworben hatte. Seit 2017 ist es auch auf Grand Cayman für den medizinischen Gebrauch legal. Ihre Akte bleibt sauber und sie hat den Rest ihrer Zeit auf der Insel genossen." Ihre Bilder auf Instagram bestätigen dies auf jeden Fall!