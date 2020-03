Hollywood-Legende Max von Sydow stirbt mit 90 Jahren

Max von Sydow war einer der ganz Großen. Ein angesehener und beliebter Schauspieler, der für seine schauspielerische Leistungen jede Menge Preise abräumte. Der Darsteller hat in unglaublich vielen Filmen und Serien mitgespielt, über 60 Jahre dauerte die Schauspielkarriere von Max von Sydow. Bis zuletzt war der Schauspieler, der 1929 in Schweden geboren wurde und 2002 die französische Staatsbürgerschaft annahm, auf der Leinwand zu sehen.

James Bond, GoT, Star Wars: Die Rollen von Max von Sydow

Egal ob Bösewicht oder Held, Drama oder Horrorfilm – von Sydow hauchte seinen Rollen Leben ein und war ein Ausnahmetalent. Den Durchbruch schaffte er 1957 mit dem Film „Das siebente Siegel“ vom schwedischen Regisseur Ingmar Bergman. Im „James Bond“-Streifen „Sag niemals nie“ (1983) war er als Bond Gegner Blofeld zu sehen, in „Star Wars - Episode VII: Das Erwachen der Macht“ schlüpfte von Sydow in die Rolle von Entdecker Lor San Tekka. Viele kannten ihn auch als Dreiäugigen Raben, der in Bran Starks Träumen auftauchte. Diesen „Game of Thrones“-Charakter, eine seiner letzten Rolle, verkörperte von Sydow in der sechsten Staffel der Fantasy-Serie.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!