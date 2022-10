"Game Of Thrones"-Star nennt "Spider-Man" Tom Holland 'Enttäuschung'

"GoT"-Star spricht Klartext über "Spider-Man"

Die "Spider-Man"-Filme mit Tom Holland in der männlichen Hauptrolle sind für viele seit Jahren DER Hit. Millionen von Zuschauer*innen besuchten bei jedem Teil die Kinos und auch die Streamingzahlen sind hervorragend. Doch wie bei vielen Dingen seien es Filmen, Serien, Musik-Alben, Urlaubsziele oder sonstiges – so können sich auch hier die Geschmäcker unterscheiden, was nun gut und was eher schlecht ist. Und tatsächlich äußerte sich ein "Game of Thrones"-Star in einem Podcast kritisch über den Film "Spider-Man: No Way Home" …

Durch ihre Rolle der Arya Stark wurde sie weltweit bekannt und hatte ihren großen Durchbruch. "Game of Thrones"-Fans wissen nun, um welchen Star es sich handelt. Die Rede ist von Schauspielerin Maisie Williams. Sie hat kürzlich in ihrem eigenen Podcast über eine große Enttäuschung gesprochen und nannte den aktuellsten "Spider-Man"-Teil "Spider-Man: No Way Home".

Maisie sagte: "Für mich war es die größte Filmenttäuschung des vergangenen Jahres. 'Homecoming' und 'Far from Home' habe ich beide geliebt, aber ich finde, bei dem letzten Teil hat das gewisse Etwas gefehlt. Sie wollten unbedingt alle 'Spider-Man' Figuren zusammenbringen, dass für mich die Story im Großen und Ganzen gelitten hat. … Nicht einmal der Tod von Tante May hat mich emotional getroffen." Autsch! Teilst du diese Meinung?

