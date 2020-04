Konkurrenz für TikTok: Sierra Kidd entwickelt eigene App!

Nachdem bereits vor einigen Wochen bekannt wurde, dass Google mit "YouTube Shorts" einen Konkurrenten für TikTok plant, gibt es nun eine neue App im Social-Media-Game: "Fuego". Die App ist übrigens in Zusammenarbeit mit Sierra Kidd entstanden. Auf seinem Instagram-Kanal verrät der Deutsch-Rapper: "Die App ist von Partnern von mir und ich habe da auch meine Fingerchen im Spiel." Bei dem Projekt handelt es sich um eine neue Social-Media-Plattform, in der ihr an Video-Challenges teilnehmen könnt. Der perfekte Zeitpunkt um eine solche App zu launchen, schließlich haben die Menschen in Quarantäne extrem viel Zeit kreativ zu werden. Das erkennt man vor allem daran, dass TikTok gerade einen enormen Hype erlebt und auch immer mehr deutsche Stars die App lieben.

"Fuego": Das erwartet euch auf der Social-Media-Plattform von Sierra Kidd

"Wir haben jetzt eine eigene App entwickelt, die Fuego heißt, dort könnt ihr Video-Challenges machen", verkündet Sierra Kidd weiter auf seinem Instagram-Account. Die neue App könnt ihr ab sofort nutzen. Der Ablauf ist ähnlich wie beim Konkurrenten TikTok: Es wird Challenges geben, die mit Hashtags betitelt sind. Dazu kann man Videos drehen und so an der Challenge teilnehmen. Klingt nach einem ziemlich coolen Zeitvertreib für die Quarantäne-Zeit, findet auch der Deutsch-Rapper: "Wäre cool, wenn ihr die runterladet, wenn es etwas für euch ist, dann benutzt sie. Wenn nicht, auch gut. Aber ich wollte es zumindest mal angesprochen haben, damit ihr wisst, was wir in der Quarantäne die ganze Zeit so treiben." Klingt ziemlich produktiv! Wir werden die App auf jeden Fall auschecken.

