TikTok-Trend: Rapper Drake überholt Kylie Jenner

Rapper Drake weiß einfach, wie man Trends setzt! Das beweist er der Welt mal wieder mit einem viralen TikTok-Hit. So krass: Seine neue Single "Toosie Slide" landete nämlich nicht nur direkt auf Platz eins der US-amerikanischen Single-Charts, sondern wurde auch noch zum absoluten TikTok-Trend! Innerhalb von nur zwei Tagen nach der Song-Veröffentlichung haben bereits eine Milliarde (!) TikTok-Nutzer zur # ToosieSlide -Challenge getanzt und Videos von sich hochgeladen. Damit toppt Drake jetzt auch seinen Star-Crush Kylie Jenner mit ihrem merkwürdigen Gesangs-Video zu "rise and shine", das im Oktober 2019 viral ging und damals zum schnellsten TikTok-Trend erklärt wurde.

"Toosie Slide": Drake erschafft viralen Hit

"Right foot up, left foot slide – Left foot up, right foot slide": Der Tanz zu Drakes Hit "Toosie Slide" ist echt einfach, und deshalb so genial! Damit beweist der Kanadier definitiv, dass er noch immer der King of Viral-Hits ist. Und selbst die Stars lieben die lustige TikTok-Challenge! Zu Drakes Song luden nämlich auch Kollegen wie Justin Bieber, Chance The Rapper und TikTok-Star Addison Rae Tanz-Videos auf TikTok hoch. Erinnerst du dich noch? Schon 2018 stellte Rapper Drake einen Mega-Rekord bei TikTok auf, nachdem die #InMyFeelings-Challenge zu seinem gleichnamigen Mega-Hit viral ging. Hier findest du übrigens die perfekte "Anleitung" zum Nachtanzen von "Toosie Slide":

