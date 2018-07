Drake bricht Rekord von Michael Jackson und The Beatles

Keine Frage: Drake ist ein Weltstar und landet einen Hit nach dem anderen. Doch mit diesem Rekord hat er jetzt alle in den Schatten gestellt …

Drake feiert mega Erfolge

Bereits 2009 wurde der Rapper- und R&B-Sänger durch seinen ersten Hit „Best I Ever Had“ bekannt und räumte seitdem Massen von Preisen ab (Bei 50 haben wir aufgehört zu zählen…). Erst letztes Jahr stellte Drake bei den Billboard Music Awards einen neuen Rekord auf, indem er in unglaublichen 13 Kategorien gewann! Doch sein neuer Rekord ist nochmal eine ganz andere Liga!

13 reasons why... Ein Beitrag geteilt von champagnepapi (@champagnepapi) am Mai 22, 2017 um 2:57 PDT

Neuer Rekord für Drake

Mit seinem neuen Album „Scorpion“, welches am 29. Juni erschien, bricht der Superstar nun einen echten Mega-Rekord. Krasse sieben seiner neuen Songs sind gleichzeitig in der Top 10 der „Billboard Top 100“-Charts! „Nice For What“, „Nonstop“, „God´s Plan“, „In My Feelings“, „I´m Upset“, „Emotionless“ und „Don´t Matter To Me“ stürmten die US-Charts direkt nach Release des Albums und halten sich seitdem auch an der Spitze. So viele Top 10 Hits gleichzeitig hatte noch keiner zuvor!

All 7’s... Ein Beitrag geteilt von champagnepapi (@champagnepapi) am Jul 9, 2018 um 11:27 PDT

Drake stößt Michael Jackson und The Beatles vom Thron

Vor Drake hielten die Beatles unglaubliche 54 Jahre diesen Rekord. Sie hatten fünf Songs gleichzeitig in den Top 10 der Billboard Charts. Doch auch Pop-Ikone Michael Jackson hat der Rapper inzwischen ausgestochen: Drake hat mit seinen neuen Songs nämlich jetzt krasse 31 Top 10 Hits in seiner Karriere gelandet – Tendenz steigend! Und auch damit noch nicht genug: „Scorpion“ ist nämlich auch noch das erste Album, dass über eine Milliarde Mal in der ersten Woche gestreamt wurde! Wow. Da bleibt nur noch zu sagen: Herzlichen Glückwunsch Drake und mach weiter so…

