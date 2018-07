Aber es dauerte fünf Alben, bis er mit "Thriller" nicht nur den absoluten Durchbruch, sondern auch einen nie wieder übertroffenen Erfolg im Verkauf von Alben für sich verbuchen konnte. Seit der Veröffentlichung von "Thriller" 1982 wurden über 109 Millionen Tonträger verkauft. Damit ist "Thriller" das meistverkaufte Album der Welt.

Biografie Michael Jackson

Superstar Michael Jackson wurde in Gary, Indiana am 29. August 1958 geboren und starb am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren. Ein Riesenschock für Millionen Fans in aller Welt, die er Zeit seines Lebens mit seiner Musik beglückte. Vater Joe Jackson nahm den jungen Michael und seine vier Brüder unter seine Fittiche und machte aus ihnen die Jackson Five.