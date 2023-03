Finn Wolfhard: 10 Fakten über den "Stranger Things"-Star

Mit "Stranger Things" hatte Finn zwar seinen weltweiten Durchbruch als erfolgreicher Schauspieler, doch er spielte schon zuvor in einigen bekannten Projekten mit. Seinen ersten Job hatte er im Alter von 9 Jahren in einem Musikvideo. 2014 spielte er dann die Rolle des Zoran in einer Folge von "The 100". Daraufhin folgten ein Auftritt in einer Folge der elften Staffel von "Supernatural", und Rollen in "Es", "Die Besessenen" und "Ghostbusters: Legacy".