Vitalys Aktionen sorgen für Schlagzeilen

Auf Vitaly Zdorovetskiys YouTube Channel finden sich abgedrehte Challenges und Pranks an seinen Eltern, seiner Freundin und Fremden. Zdorovetskiy begibt sich immer wieder in krasse und gefährliche Situationen, von Regeln und Verboten scheint der 28-Jährige nicht viel zu halten. Vor ein paar Monaten war der YouTube-Star schon mal im Knast, weil er in Ägypten illegalerweise auf eine Pyramide kletterte und das auf Instagram teilte. Auch seine aktuelle Attacke auf eine Joggerin könnte ihn vor Gericht bringen.

Angriff auf Joggerin endet mit Verhaftung

Berichten zufolge hat Zdorovetskiy am Ostersonntag am Miami Beach eine Joggerin plötzlich angesprungen und sie zu Boden gezerrt. Er soll sich dann auf sie gesetzt haben und das Opfer musste mehrere Schläge auf die Brust und ins Gesicht einstecken. Glücklicherweise konnte die Frau ihren Angreifer in die Flucht schlagen, durch ihre lauten Hilferufe wurden Passanten und Anwohner auf die Attacke aufmerksam und der YouTuber floh in ein Haus in der Nähe, wo ihn die Polizei dann auch später fand und festnahm. Am Montag kam Vitaly Zdorovetskiy gegen Kaution frei.

