Familien-Zoff: Ariel Winter verklagt Mutter

“Modern Family”-Star Ariel Winter (spielte Alex Dunphy) musste im Streit gegen ihre Mutter Crystal Workman schon richtig harte Geschütze auffahren und erließ 2012 eine einstweilige Verfügung! Ariel warf ihrer Mum körperlichen und seelischen Missbrauch vor. Das Sorgerecht der damals 14-Jährigen übernahm die große Schwester Shanelle Gray.

Ariel hat in mehreren Interviews über Crystals Erziehungsmethoden gesprochen. So gestand sie, dass ihre Mutter verboten habe, mit anderen Mädchen befreundet zu sein, weil „andere Mädchen Konkurrenz seien“. Ariels Mum soll außerdem einen großen Erfolgs-Druck ausgeübt haben und sie wurde nach eigenen Aussagen „in die kürzesten Outfits gesteckt. Und auch bei zu drehenden Sex-Szenen sagte sie immer ,ja’!“ Auch gab es Berichte, dass Serien-Kolleg*innen Essen zu Ariel schmuggeln mussten, da Crystal ihrer Tochter Ariel Mahlzeiten verweigert haben soll.

Ariels Mutter weist die Vorwürfe zurück und behauptet, dass Ariel schlicht süchtig nach Aufmerksamkeit sei.

Auch heute noch haben die beiden Frauen kein gutes Verhältnis.