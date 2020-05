Neues Browser-Design für alle Nutzer verfügbar

Heute schon facebook.com besucht? Es lohnt sich, denn die Desktop-Version des sozialen Netzwerks überrascht ihre User mit einem neuen Design. Dieses Redesign hatte Facebook schon letztes Jahr angekündigt, vor ein paar Monaten durften ein paar glückliche User den neuen Look testen und jetzt wurde er global ausgerollt. Wer zum neuen Facebook wechseln möchtet, muss auf das Dreieck oben rechts klicken und anschließend die Option „Zum neuen Facebook wechseln“ auswählen. Die neue Website ist übersichtlich gegliedert und wirkt auf den ersten Blick modern, ihr Look ist natürlich auch an die Facebook-App auf dem Handy angepasst. Laut Facebook ist die neue Website schneller und leichter zu bedienen. Die User freuen sich besonders über ein Feature: den neuen Dark Mode!

Facebook Dark Mode aktivieren – So geht's

Wenn das neue Facebook-Design genutzt wird, kann auch der Dark Mode aktiviert werden. Der Nachtmodus schützt die Augen, indem er das Farbschema ändert und die Seite in einem dunklen Design anzeigt. Wer das Dreieck oben rechts anklickt, findet den mit einem Mond gekennzeichneten Facebook Nachtmodus. Ein Klick und der Dark Mode ist aktiv! Einen solchen augenschonenden Modus besitzen inzwischen viele Plattformen und Dienste, auch der Messenger WhatsApp hat den Dark Mode vor kurzem eingeführt.

