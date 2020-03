Große Sorge um Anne Wünsche!

Gerade erst sorgte Anne Wünsche für Aufsehen, als sie vor laufender Kamera einen Schwangerschaftstest machte, obwohl die Blondine die Pille nimmt und eine Schwangerschaft sehr unwahrscheinlich war. Der Test fiel wie erwartet negativ aus und viele Fans warfen ihr vor, nur Aufmerksamkeit und Klicks generieren zu wollen. Nun gibt es aber anscheinend wirklich Anlass zur Sorge: Anne Wünsche wird momentan von Herzproblemen geplagt und suchte deshalb sogar einen Arzt auf.

Anne Wünsche gibt Entwarnung

Gestern postete sie ein Bild auf ihrem Instagram-Account, dass die ehemalige „BTN“-Schauspielerin mit einem Langzeit-EKG zeigt. Ihr Herz habe in der Nacht von Montag auf Dienstag unglaublich schnell gepocht, obwohl sich Anne kaum bewegt hatte und ruhig lag. Das Herzstolpern verunsicherte sie so sehr, dass sie gleich am nächsten Tag einen Arzt aufsuchte und der Untersuchungsmarathon begann: „Herzultraschall, Ultraschall an der Halsschlagader, Urinprobe, Blutabnahme, Kurzzeit-EKG und jetzt noch Langzeit-EKG. Morgen habe ich wieder Termin und habe dann noch Belastungstest“, berichtet sie ihren Fans auf Instagram. Gleich danach gibt sie jedoch Entwarnung: „Beim Ultraschall wurde nichts gefunden, Herz ist komplett gesund & alles wie es sein sollte!“ Die Ärzte vermuten hinter dem Herzstolpern einen Eisen-oder Vitaminmangel, Probleme mit der Schilddrüse oder Stress. Dass Stress die Ursache für ihre Herzprobleme ist, vermuten auch Annes Fans. Immerhin ist der Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Freund, um die gemeinsame Tochter Juan, in der Öffentlichkeit total eskaliert. Zwar hat sich Hennig inzwischen bei Ex-„BTN“ Anne Wünsche entschuldigt, jedoch scheint der Streit noch nicht komplett vom Tisch zu sein und die 28-Jährige weiterhin sehr zu belasten. Als Mutter von zwei Kindern hat die sie natürlich besonders viel Angst, dass ihr etwas zustoßen könnte. Anne Wünsche habe ihrer ältesten Tochter Miley deshalb nun ihre Adresse "eingetrichtert" und erklärt, was sie im Notfall tun soll. Wir wünschen Anne auf jeden Fall gute Besserung!

