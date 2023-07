"Euphoria" Staffel 3: Trennungs-Drama am Set

Dominic hat in einem neuen Interview bestätigt, dass er und Hunter kein Paar mehr sind: "Ich bin es einfach leid in Beziehungen zu sein, und ich war immer in diesen öffentlichen Beziehungen." Zu sich selbst sagt er dann noch: "Mach mal eine Pause. Es ist nicht so schwer, nicht noch eine verdammte berühmte Person zu daten." Es klingt so, als würde er sich etwas mehr Privatsphäre abseits des Rampenlichtes wünschen, denn wenn sich zwei berühmte Menschen trennen, hat das ein großes Ausmaß, wie der Sänger in der Vergangenheit schon öfters zu spüren bekommen hat: "Jedes Mal, wenn ich jetzt eine Trennung erlebe, muss ich diese Personen auf einem verdammten Plakat sehen!"

Doch seine Ex Hunter wird er nicht nur auf Plakaten sehen müssen… Denn in der dritten Staffel von "Euphoria" müssen sie vorerst noch ein Paar spielen – wird man einen eventuellen merkwürdigen Vibe zwischen den beiden vielleicht auch aus Zuschauer*in bemerken? "Es wird mega werden! Ich habe eine bessere Dynamik mit allen! Naja, fast allen…", so Dominic über die Arbeiten an Staffel 3. Trotz der Trennung ist sich der Sänger sicher, dass die Stimmung am Set "nicht seltsam sein wird": "Ich denke, es wird schon gut gehen. Wir sind alle irgendwie erwachsen." Wie es wirklich sein wird, stellt sich bestimmt aber erst heraus, wenn die Dreharbeiten von "Euphoria" Staffel 3 gestartet sind.