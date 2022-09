„Euphoria“ geht weiter!

"Euphoria" gewinnt einige Preise

"Euphoria" ist aktuell eine der erfolgreichsten Serien überhaupt. Bei den diesjährigen Emmy-Awards gewann Rue-Darstellerin Zendaya für ihre Rolle gleich ihren zweiten Preis und stellt damit einen neuen Rekord auf! Insgesamt bekam die Drama-Serie von HBO sechs Emmys – Wow!

Fans in Sorge: Wird "Euphoria" trotz Erfolg abgesetzt?

Doch Fans machen sich Sorgen, dass die Serie nach der bereits bestätigten dritten Staffel zu einem Ende kommen wird. Zum einen sind Hauptdarsteller*innen wie Zendaya, Jacob Elordi und Hunter Schafer mit anderen großen Projekten eingespannt. Zendaya steht unter anderem für "Dune: Part Two" vor der Kamera und Jacob Elordi wird in "Priscilla" Sänger Elvis Presley verkörpern. Die Schauspieler*innen sind aktuell auf der Erfolgsspur.

Zum anderen soll es am Set zu Unstimmigkeiten gekommen sein und Barbie Ferreira, die in den ersten beiden Staffeln Kat verkörpert, hat bereits angekündigt, dass sie die Show verlässt. "Nachdem ich vier Jahre lang die ganz besondere und rätselhafte Figur verkörpern durfte, Kat, muss ich mich mit Tränen in den Augen verabschieden", hat Barbie in ihrer Instagram-Story bekanntgegeben. Fans müssen sich also in der dritten Staffel von Kat verabschieden – über den Streit am Set hat der "Euphoria"-Star bereits Klartext gesprochen und diesen dementiert.

Endet "Euphoria" nach Staffel 3?

Bei vielen Zuschauer*innen führte das aber zur Verunsicherung: Wird die Erfolgsserie jetzt etwa nicht weitergeführt? Doch es gibt Entwarnung und Fans können erst einmal aufatmen! Nachdem bereits verkündet wurde, dass die Dreharbeiten zu Staffel drei im März 2023 starten, hat der Chief Content Officer von HBO, Casey Bloy, jetzt verraten, dass es auch darüber hinaus mit "Euphoria" weitergehen wird!

Laut dem Magazin "Deadline" suchen die Showrunner nach Möglichkeiten, die Serie weiterlaufen zu lassen, auch wenn die Charaktere älter werden. "Euphoria" spielt in der Highschool-Zeit von Rue, Kat, Cassie (Sydney Sweeney), Jules (Hunter Schafer), Maddy (Alexa Demie) und Co. Klar, dass die irgendwann ihren Abschluss machen.

Aber es klingt so, als ob wir auch darüber hinaus noch ihre Geschichten weiterverfolgen können – zumindest für einige Zeit. Mit zunehmendem Erfolg wird es zukünftig noch schwieriger, gemeinsame Drehzeiten der Darsteller*innen zu vereinbaren. Fans müssen sich also weiterhin in Geduld üben.

