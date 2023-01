"Emily in Paris" Staffel 3: An wen ging Juliens mysteriöse E-Mail?

Hat seine Frustration ihn etwa ein früheres Geschäftsangebot überdenken lassen? Im Betreff der E-Mail steht "Verfügbar?" und in seiner Nachricht schreibt Julien: "Ich habe über ihr Angebot nachgedacht. Bitte besprechen Sie dies mit niemandem." Wer ist also der Empfänger? Es wäre jedenfalls keine große Überraschung, wenn Julien Agence Grateau verlässt. Zuvor spielte das Konkurrenzunternehmen JVMA eine bedeutende Rolle in der dritten Staffel – schließt sich Julien etwa diesem an? Sei dies der Fall, könnte es in Staffel 4 von "Emily in Paris" spannend werden. Sylvies Mann, mit dem sie sich wieder trifft, hat Kontakt zu JVMA, und Mandy ist mit Nicolas, dem Geschäftsführer von JVMA, zusammen. Mit Julien wäre nun eine dritte Person aus dem direkten Umfeld von Emily und Sylvie, die mit dem Konkurrenten in Verbindung steht – diese Rivalität kann eigentlich nicht gut ausgehen…