"Emily in Paris"-Star soll neuer James Bond werden!

Laut einem Bericht der britischen Zeitung Daily Mail ist sein Auftreten in „Emily in Paris“ der Grund dafür, dass er nun als Spitzenkandidat für den Job als 077 gehandelt wird. Ein angeblicher Insider wird zitiert: "Lucien erfüllt alle Kriterien. Er ist ein super talentierter Schauspieler, sieht extrem gut aus und hat in den letzten 18 Monaten viele neue Fans gewonnen, seit er in ‚Emily in Paris‘ mitspielt. Die Bond-Bosse sagen bereits, wie man ihn im 007-Smoking sehen kann, wie adrett und passend er in der Rolle aussehen würde." Und obwohl wir dieser Aussage nur zustimmen können, müssen wir unsere Hoffnungen leider etwas herunterschrauben. Die Daily Mail ist nämlich nicht gerade als zuverlässiges Medium bekannt. Bis wir also wirklich erfahren, wer der neue Bond wird, müssen wir uns wohl noch alle etwas gedulden.