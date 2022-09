Bridgerton: Neue Serie in Planung – darum geht’s

Netflix gibt Titel für "Bridgerton"-Prequel bekannt!

Am 24. September findet das große TUDUM-Event wir sind schon sehr gespannt, denn auf dem Line-Up stehen auch einige unserer Lieblings-Serien: "Outer Banks", "Heartstopper", "Elite", "Emily in Paris", "Bridgerton", "The Umbrella Academy", "Stranger Things" und viele mehr! Ob wir vielleicht neue Details erfahren werden? Hoffentlich!

Doch nicht nur uns bekannte Serien stehen auf der Liste des Events, sondern auch ganz neue Titel. Einer davon ist uns sofort ins Auge gestochen: "Queen Charlotte: A Bridgerton Story"! Da hat der Streaming-Dienst einfach mal ganz nebenbei den Serien-Namen des "Bridgerton"-Prequels verraten.

"Queen Charlotte: A Bridgerton Story": Darum geht’s in der neuen Serie

In "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" wird Königin Charlotte in den Mittelpunkt rücken. Die Serie zeigt die Ursprünge der Königin – einschließlich ihres Liebeslebens und dem dazugehörigen Klatsch und Tratsch. Wie wurde Charlotte eigentlich Königin? Gegen ihren Willen wird sie mit George III, König von England, verheiratet und lernt so das Leben im Palast und als Monarchin kennen. Obwohl die Serie einige Jahre vor der Hauptserie spielt, werden wir das ein oder andere uns aus "Bridgerton" bekannte Gesicht wiedersehen: Daphnes Mutter Lady Violet Bridgerton und Simons Mentorin Lady Danbury. Lange müssen wir sicherlich nicht mehr auf das Prequel warten, denn die Dreharbeiten wurden bereits Ende August abgeschlossen, wie Produzent Tom Verica über Instagram andeutete.

