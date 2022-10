"Elvis"-Star Austin Butler: Ex Vanessa Hudgens und Kaia Gerber – peinliches Foto aufgetaucht!

Vanessa Hudgens und Austin Butler: Sie waren lange glücklich

Von 2011 bis 2020 waren die beiden Mega-Stars Vanessa Hudgens und Austin Butler zusammen. Doch durch die vollen Terminkalender der beiden mussten die beiden auch viel Zeit auseinander verbringen. Wie sie es trotzdem schafften, trotz Distanz eine so lange und glückliche Beziehung zu führen, verriet Vanessa 2017 in einem Interview: "Einfach Kommunikation, Kommunikation ist der Schlüssel."

So ganz reichte das dann doch nicht und es folgte die Trennung. Ein Jahr später wurde Austin dann mit Kaia Gerber in Verbindung gebracht. Als die Gerüchte wenig später durch einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich bestätigt wurde, hat dies für viel Aufruhr gesorgt…

Austin Butler und seine Neue Kaia Gerber

Sobald die Welt von der Beziehung von Austin und Kaia erfuhr, begann auch der ganze Klatsch und Tratsch. Zwei Punkte standen dabei im Mittelpunkt. Zum einen der große Altersunterschied von 10 Jahren (Austin ist 31, Kaia 21). Zum anderen entdeckten aufmerksame Beobachter noch eine etwas peinliche Verbindung zwischen Austins Ex Vanessa und seiner aktuellen Freundin Kaia Gerber. Wir werden wohl nie erfahren, was Vanessa über die neue Beziehung von ihrem Ex denkt, aber was Kaia von Vanessa hält (oder zumindest gehalten hat), machte zuletzt die große Runde auf den sozialen Medien. Denn Kaia schien ein großer "High School Musical"- und Vanessa Hudgens-Fan gewesen zu sein…

Kaia Gerber und Vanessa Hudgens: Darüber amüsieren sich Fans

Dank der Tatsache, dass Kaias Mutter das Supermodel Cindy Crawford ist, bekam sie schon früh die Chance an einigen einmaligen Erlebnissen teilzunehmen. So unter anderem auch, bei der Premiere von "High School Musical 2" im Jahr 2007 dabei zu sein. Auf dem roten Teppich traf sie dann auch auf Vanessa Hudgens. Von diesem Moment gibt es ein Foto, über das sich viele Fans nun lustig machen, weil es ziemlich deutlich den Altersunterschied zeigt. Vanessa Hudgens war kurz davor 20 Jahre alt zu werden, Kaia war hingegen noch nicht einmal 6 Jahre alt. 😅 Dass die beiden nun de selben Mann daten bzw. gedatet haben, amüsiert die Öffentlichkeit durch die Verbildlichung des Altersunterschiedes natürlich umso mehr.

