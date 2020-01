Dagi Bees Video sorgt für Trouble

Vor knapp einer Woche lädt Dagi Bee ein Video auf YouTube hoch, in dem sie ihren Zuschauern verrät, ob sie jetzt mit YouTube Schluss macht, bzw. was mit ihrem Kanal wirklich passiert. Und die Reaktionen auf den Inhalt lassen nicht lange auf sich warten. Nachdem sie in dem Clip erklärt, dass der Druck, jede Woche ein neues Video hochzuladen zu groß wird und verrät, ob sie sich ein Leben ohne YouTube vorstellen kann, folgen Kommentare von Usern wie: „Verrückt wie lange Menschen sprechen können, ohne was zu sagen...“ oder: „So ein beschissenes Jahr. Konto am Überlaufen vor Geld, Haus, Auto, finanziell ausgesorgt... Du Arme.“

Diese YouTuber äußern sich dazu

Und auch die YouTube Welt lässt Dagis Video nicht unkommentiert. Nur kurze Zeit später verrät YouTuber Inscope21 in einem Livestream, was er über ihr Video wirklich denkt. Doch das scheint die 25-Jährige nicht aus der Ruhe zu bringen, ebenso wenig wie viele andere gemeine Kommentare. Vielmehr stört Dagi Bee der Kommentar von jemand ganz anderem, nämlich „jennys_strange_world“, die ebenfalls auf YouTube unterwegs ist. Sie teilt in ihrer Instagram-Story wiederum den Kommentar einer anderen Userin: „Manchen YouTubern/Influencern gehört echt mal so ne saftige Schelle gezogen, um die wieder zurück ins Leben zu schallern“ und schreibt dazu: „Schaue mir gerade Inscope’s Reaktion auf Dagi’s Video an und gebe diesem Kommentar zu 10000% recht. Ich kann selbst als YouTuberin dieses Rumgeheule von manchen Influencern nicht mehr hören! Alter, wer überfordert mit diesem Job ist, soll mal 8 Stunden normal arbeiten gehen! Kotze gleich.“

Dieses Kommentar findet Dagi alles andere als cool. Instagram@dagibee

So reagiert Dagi Bee auf den Hate

Das lässt Dagi Bee nicht auf sich sitzen und verteidigt sich in ihrer Instagram-Story. Es scheint fast so, als gäbe es eine Vorgeschichte zu dieser Person, schließlich wirft ihr Dagi vor, dass sie Content kopiert habe. Aber seht selbst:

Auf YouTuberin „jennys_strange_world“ ist Dagi überhaupt nicht gut zu sprechen. Instagram@dagibee

In ihrer Insta-Story packt sie jetzt aus. Instagram@dagibee

