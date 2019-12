Dagi Bee: Fragerunde auf Instagram

Traurige Nachrichten von Dagi Bee: In ihrer Instagram-Story hat die Youtuberin ein paar Fragen von Followern beantwortet. Eine davon lautete: "Hättest du manchmal lieber ein "normales Leben" ohne YouTube, Instagram etc?" Die Antwort von Dagi Bee kommt kurz und knapp: "Ja". Dazu postet sie ein Emoji von zwei betenden Händen. Hört sich an, als würde die Bloggerin sich sehr wünschen, ein Leben ohne Social Media zu führen. Sie hat es aktuell online nicht leicht, denn Dagi Bee verliert gerade einige Abonnenten auf Youtube.

Instagram: @dagibee

Dagi Bee: Will sie aufhören?

Es wäre nicht das erste Mal, dass Dagi Bee Schluss mit Youtube macht. Bereits im Oktober hat sich die Bloggerin eine Auszeit genommen, um sich ein bisschen zu erholen. Über ein eventuelles Karriereende hat die Youtuberin bereits verraten: "Bis jetzt hält sich alles in Grenzen & ich kann meine Privatsphäre zum Glück gut schützen. Falls es irgendwann einen Wendepunkt geben sollte werde ich mir das Aufhören erst DANN durch den Kopf gehen lassen." Dass sie sich mehr Privatsphäre wünscht, ist total verständlich, denn schließlich findet fast das komplette Leben der Bloggerin in der Öffentlichkeit statt. Doch Fans wissen: Dagi Bee liebt ihren Job! Für 2020 hat sie außerdem bereits ein paar mega coole Projekte geplant, weshalb sie wohl vorerst nicht vorhat, ein Leben ohne Youtube zu führen. 🙏🏼

