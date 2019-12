Dagi Bee: Immer weniger Abonnenten

Wer sich aktuell Dagi Bees Youtubekanal anschaut, dem fällt vor allem eines auf: Statt ursprünglichen 4 Millionen Followern hat die Youtuberin aktuell nur noch 3,99 Mio. Abonnenten. Ein Verlust von mindestens 10.000 Abos! Im Youtube-Universum fällt sowas sofort auf – natürlich auch Dagi Bees Fans. Unter ihrem aktuellen Video fragen sich die Follower "Hattest du nicht mal 4 Millionen Abos? Was ist passiert?"

Dagi Bee: Böse Kommentare unter neuem Video

In ihrem neuen Video promotet die Youtuberin ihre Festival-Tour 2020. In den Kommentaren dazu wundern sich ihre Follower ebenfalls über Dagi Bees Abo-Verlust. Ein paar Hater meinen sogar, den Grund dafür zu kennen. "Wir haben es verstanden, du brauchst wieder Geld.", schreibt einer. Eine andere Userin beschwert sich: "So ein lustloses Video. Hätte man es nicht ein paar mal mehr drehen können? So sind viele Versprecher dabei und es wirkt cringe" Und ein weiterer Kommentar fasst zusammen: "Schon bitter , wenn man die 4M knackt und paar Monate später nur noch 3.99M , Hmmm woran liegt es wohl 😂" Was bedeuten die bösen Kommentare – ist für Dagi Bee bald Schluss mit Youtube?

Dagi Bee: Kein Grund zur Sorge

Doch Fans der Youtuberin müssen sich keine Sorgen machen: Auch wenn Dagi Bee gerade an Abonnenten verliert, wird das ihrem Status als eine der erfolgreichsten Youtuberinnen Deutschlands nichts anhaben. Außerdem ist sie mit den Schwankungen bei ihrer Abonnentenzahl nicht allein – auch Youtuber James Charles verlor dieses Jahr wegen eines Streits Millionen an Followern. Heute ist der Beauty-Vlogger trotzdem noch mega erfolgreich. Mit 17.392 Likes hat Dagi Bees aktuelles Video übrigens dreifach so viele "Daumen hoch" wie Disklikes. Zwischen den Hate-Kommentaren sind auch haufenweise Support-Nachrichten ihrer Fans zu finden. Auf ihre Community kann Dagi Bee sich eben verlassen! 💞

