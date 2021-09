"Echt Fame": unveröffentliche Szenen der Influencer-Serie!

"Echt Fame": Neue Influencer-Serie startet auf RTLZWEI

Heute startet die neue Daily-Soap "Echt Fame" auf RTLZWEI. Um 16 und 17 Uhr können wir täglich zwei Folgen der neuen Influencer-Serie sehen. Wir haben die ersten, bisher unveröffentlichten Szenen für euch! In "Echt Fame" sollen die Zuschauer*innen einen Einblick hinter die Kulissen der Social-Media-Welt bekommen. In den Hauptrollen finden wir viele Stars, die auf Instagram, YouTube, TikTok und Co. berühmt sind. Hier der Haupt-Cast von "Echt Fame":

Praktikantin bei "ECHT FAME" Antonia (Antonia Pruy)

Damian (Damian Orgun)

Anton (Rick Azas)

Agenturchef von "ECHT FAME" Sidney (Sidney Wolf)

Assistentin bei "ECHT FAME" Lea (Lea Mirzanli)

Antonias Freund Max (Nathan Goldblat)

Joana (Joana Leona Lutig)

Die Idee zur Serie kommt übrigens von YouTube-Stars Jonas Ems und Jonas Wuttke, die ebenfalls Nebenrollen in der Serie übernehmen und auch schon für den Erfolg von "Krass Klassenfahrt" bekannt sind. Außerdem werden auch Marvin Holm, Alex Freerun und Fabian Baggeler zu sehen sein. Hauptsächlich dreht sich die Story, um die Influencer-Agentur "ECHT FAME", die mit Sidney einen ziemlich üblen Chef hat. Wir haben exklusive Videos aus der ersten Folge der Serie für euch bekommen und zeigen euch hier die erste, unveröffentlichte Szene aus "Echt Fame":

"Echt Fame": Erste Szenen aus der Influencer-Serie

Was passiert in der ersten Folge von "Echt Fame"? Damian, Joana und Anton wohnen zusammen in einer Berliner WG wohnen. Antonia, die auch Nini genannt wird, zieht neu in die WG, weil sie ein Praktikum in der "Echt Fame"-Agentur anfängt. Damian und Anton sind sofort hin und weg von der Neuen in ihrem Zuhause, was Joana so gar nicht cool findet. Zwischen den beiden Mädels in der WG entstehen schnell Spannungen und aus dem Hintergrund beginnt außerdem auch ein Unbekannter damit, das Leben der Influencer*innen auf den Kopf zu stellen. Ihr wollt einen ersten Einblick in die "Echt Fame"-WG bekommen? Dann gibt es hier eine exklusive Szene von Ninis erstem Besuch in der WG:

