"Dune" Serie: Start, Darsteller*innen, Handlung

"Dune: The Sisterhood": Start

Bis wir die Serie sehen können, müssen wir uns leider noch gedulden. "Dune.: The Sisterhood" befindet sich noch in der Anfangsphase der Produktion und soll in den USA im Laufe des nächsten Jahres auf dem Streaming-Dienst HBO Max erscheinen. In Deutschland könnte der Release ebenfalls 2023 sein, wahrscheinlicher ist jedoch 2024. Aller Voraussicht wird die Serie dann auf RTL+ zum Streamen verfügbar sein.

"Dune: The Sisterhood": Darsteller*innen

Bisher sind nur die beiden Hauptdarstellerinnen bekannt gegeben worden:

Emily Watson als Valya Harkonnen und

und Shirley Henderson als Tula Harkonnen

"Dune: The Sisterhood": Inhalt

Die Serie basiert auf dem Roman "Sisterhood of Dune" von Brian Herbert und Kevin J Anderson und wird ein Prequel zu den "Dune"-Filmen sein. "Dune: The Sisterhood" spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von Paul Atreides und folgt den Harkonnen-Schwestern Valya und Tula bei ihrem Kampf gegen Kräfte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen und der Gründung der sagenumwobene Sekte Bene Gesserit, eine geheime Organisation von Frauen.

