"Dune 2": Alle Infos zum Film

Eigentlich sollte der zweite Teil von "Dune" am 20. Oktober 2023 in die Kinos kommen, doch bereits jetzt wurde bekannt gegeben, dass sich der Start um ca. einen Monat auf den 17. November 2023 nach hinten verschieben wird. Der offizielle Grund ist nicht bekannt, doch wenn man die sehr aufwendige Produktion des Filmes bedenkt, ist die Verschiebung auch zu so einem frühen Zeitpunkt verständlich. Die Dreharbeiten laufen bereits seit Juli und Zendaya, Timothée Chalamet und Co. kehrten dafür unter anderem nach Budapest zurück.

"Dune 2": Darsteller*innen

In zweiten Teil von "Dune" werden definitiv zurückkehren:

Timothée Chalamet als Paul Atreides

Zendaya als Chani

Rebecca Ferguson als Lady Jessica

Josh Brolin als Gurney Halleck

Javier Bardem als Stilgar und

und Stellan Skarsgard als Baron Vladimir Harkonnen

Neu zum Cast stoßen hinzu:

Florence Pugh als Prinzessin Irulan Corrino

Austin Butler als Feyd-Rautha

Christopher Walken als Shaddam IV und

und Léa Seydoux als Lady Margot

"Dune 2": Inhalt

Da die Filme auf dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von Frank Herbert basieren und der erste Teil ca. in der Mitte des Buches endet, ist die weitere Handlung eigentlich schon ziemlich klar. Die Logline des Filmes fasst den Film so zusammen: "Dieser Nachfolgefilm erforscht die mythische Reise von Paul Atreides, der sich mit Chani und den Fremen vereint, während er sich auf einem Kriegspfad der Rache gegen die Verschwörer befindet, die seine Familie zerstört haben. Er steht vor der Wahl zwischen der Liebe seines Lebens und dem Schicksal des bekannten Universums und versucht, eine schreckliche Zukunft zu verhindern, die nur er voraussehen kann." Und obwohl die ganze Storyline schon bekannt ist, finden die Verantwortlichen und Schauspieler*innen sicherlich einen Weg, die Geschichte noch einmal ganz neu zu erzählen und darzustellen. Wir sind jedenfalls schon sehr auf den Film gespannt!

