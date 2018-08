Zu kleiner Penis?

Zu krumm, zu kurz, zu dünn? Wenn es um ihren Penis geht, sind Jungs oft verunsichert. Doch damit ist jetzt Schluss! Denn hier gibt’s Antworten auf die häufigsten Fragen!

Welche Penisgröße ist normal?

Mit dem Start in die Pubertät fängt auch der Penis an zu wachsen. Fertig entwickelt ist er aber erst fünf bis sieben Jahre später – also etwa im Alter zwischen 18 und 20. Der durchschnittliche steife Penis hat einen Umfang von etwa zwölf Zentimetern und ist 14 Zentimeter lang. Ein paar Zentimeter mehr oder weniger sind also auch völlig normal!

Hat man mit einem großen Penis besseren Sex?

Nein! Denn beim Sex spielt die Penisgröße kaum eine Rolle! Das liegt daran, dass sich die Scheide des Mädchens jedem Penis anpassen kann. Viel wichtiger für guten Sex sind liebevolle Zärtlichkeiten, die richtige Technik und viel Einfühlungsvermögen.

Gibt es eine Möglichkeit den Penis größer aussehen zu lassen?

Wenn dein Penis etwas größer wirken soll, kannst du mal ausprobieren wie es ist, wenn du deine Schamhaare drumherum wegrasierst.

Welches Kondom ist passend für meine Penisgröße?

So findest du die richtige Kondomgröße: Leg ein Maßband um die dickste Stelle deines steifen Penis. Das Ergebnis in Millimetern teilst du durch zwei und schon hast du den Wert, der auf der Kondompackung steht. Dein Ergebnis und der Wert auf der Kondompackung stimmen nicht überein? Kein Grund zu Sorge! Denn es gibt Kondome in unterschiedlichen Formen und Größen, sodass für jede Penisgröße ein passendes Kondom dabei ist. Alternativ kannst du auch verschiedene Kondome ausprobieren und schauen, welches am besten sitzt. Wichtig: Ein Kondom sitzt dann richtig, wenn es eng am Penis anliegt und keine Falten schlägt!

Penisse gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Größen. Mal sind sie mehr, mal weniger schief, mal lang und dünn oder kurz und dick. Wie unterschiedlich Penisse aussehen können, siehst du hier:

