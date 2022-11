Diese Serien-Ausstiege haben alles kaputt gemacht: Gina aus „Brooklyn Nine-Nine“

Gina Linetti (gespielt von Chelsea Vanessa Peretti) ist eine der witzigsten Figuren in „Brooklyn Nine-Nine“. Klar, manchmal ist sie wirklich sehr fies, sehr eingebildet, sehr rücksichtslos. Aber im Kern ist sie eine der Guten, was sie immer mal wieder zeigt. Ihr plötzlicher Ausstieg hat viele Fans sehr genervt! Einige verfolgen die Theorie, dass der Wechsel des Senders dazu führte, dass Gina aus der Show geschrieben wurde. Schließlich gilt es in solchen Situationen oft, dass Geld eingespart werden muss und Gina war die einzige Figur, die keine Polizistin war. So oder so spürten Fans ihre Abwesenheit – und waren nicht begeistert!