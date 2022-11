Diese Serien-Ausstiege haben alles kaputt gemacht: Charlie aus „Two And A Half Men“

Das dürfte kaum einen Fan von „Two And A Half Men“ überraschen! Man kann über die späteren Staffeln sagen, was man möchte – sie sind anders als die Staffeln mit Charlie Sheen in der Hauptrolle. Doch den Produzent*innen der Show blieb damals keine andere Wahl, als Sheen zu entlassen. Schließlich befand sich dieser gerade in einem heftigen Drogenrausch und wurde untragbar für die Serie. Inzwischen bereut der ehemalige Superstar seine damaligen Entscheidungen und Eskapaden. Doch zu spät. Die Serie ging ohne ihn weiter und fand auch ohne ihn sein Ende. Viele Fans sind überzeugt davon, dass „Two And A Half Men“ ohne Sheen einfach nicht mehr so geistreich und witzig war – doch dass muss jede*r für sich entscheiden. 😉