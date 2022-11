Diese Serien-Ausstiege haben alles kaputt gemacht: Christina bei „Grey’s Anatomy“

Wir hätten niemals gedacht, dass Christina (Sandra Oh), die beste Freundin von Meredith Grey (Ellen Pompeo) und enormes Herzstück der Serie „Grey’s Anatomy“ jemals die Serie verlassen könnte. Sie war eine so starke, witzige und emotionale Figur und eine riesige Stütze für Meredith. Die Autorin der Serie, Shonda Rhimes, sagte einmal, dass Christina und Meredith die „wahre Liebesgeschichte der Serie“ seien. Wie konnten sie dann auseinandergerissen werden? Als später Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepard) die Serie verließ, war der Fan-Aufschrei sogar noch größer, was der Hauptdarstellerin Pompeo ziemlich auf die Nerven ging. Schließlich hatte Meredith mit Christina schon „die Eine“ verloren. 😰

