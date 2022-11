Diese Serien-Ausstiege haben alles kaputt gemacht: Andy aus „Modern Family“

Wer hätte gedacht, dass die „Manny“ (männliche Nanny) vom kleinen Joe einmal eine so wichtige Rolle im Leben von Haley spielen würde? Ab der ersten Folge, in der Andy (Adam DeVine) in „Modern Family“ auftauchte, waren Fans begeistert und die Chemie zwischen ihm und Haley (Sarah Hyland) stimmte einfach. Die beiden wurden ein Paar, mussten sich dann aber trennen, weil Andy einen Job in einer anderen Stadt bekam. Viele Fans waren genervt von all der Entwicklung, die Haley mit Andy durchmachte – nur um am Ende wieder mit Dylan zusammenzukommen. Verschenktes Potenzial, aber leider nicht anders möglich, denn Schauspieler DeVine war zu jener Zeit sehr beschäftigt mit anderen Rollen und konnte nicht für eine neue Staffel zurückkehren.