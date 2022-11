Diese 10 Hit-Serien wurden fast abgesetzt: Parks and Recreation

„Parks and Recreation“ hat unter anderem Chris Pratt auf den Radar von Hollywood gebracht, dabei wäre die Show fast nach nur einer Staffel abgesetzt worden! Kritiker*innen merkten an, dass die Serie zu nahe an „The Office“ sei und allein dadurch nicht unterhalten könne. Tatsächlich nahmen sich die Serienmacher*innen die Kritik zu Herzen und versuchten sich an einer anderen Herangehensweise in puncto Storytelling. Das Ergebnis? Ganze sieben Staffeln von „Parks and Recreation“, die zu einer der witzigsten Sitcoms gezählt wird!