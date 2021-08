10 Hit-Serien, die fast abgesetzt wurden

„Haus des Geldes“ begann das Leben mit seinem nicht übersetzten Titel „La Casa de Pape“. Viele Fans denken bis heute, dass die Serie von Anfang an eine Netflix-Show war, aber dem ist nicht so! Die Show hat dem Streaming-Giganten allerdings zu verdanken, so ein riesiger Erfolg zu sein, geschweige denn überhaupt noch zu laufen. Die Show wäre im Mai 2017 fast abgesetzt worden, da die Einschaltquoten nicht zufriedenstellend waren. Irgendjemand bei Netflix muss das Potential der Serie gesehen haben (oder die Dollarzeichen 💲💲💲) und so wurde sie vom Streaming-Dienst übernommen. Inzwischen saugen die Fans gierig alle Infos zur fünften Staffel auf und ein riesiges Franchise scheint sich rund um „Haus des Geldes“ aufzubauen!