Diese 10 Hit-Serien wurden fast abgesetzt: Friends

Nachdem die „Friends“-Reunion so ein bombastischer Erfolg war, kann man sich kaum vorstellen, dass diese Show einmal fast abgesetzt worden wäre. Immerhin lief sie ganze 10 Staffeln und zählt bis heute zu den absoluten Kult-Klassikern! „Friends“ brachte immerhin Serien, wie „How I Met Your Mother“ auf den Weg, also was war da bitte los? Die Chef*innen von Warner Bros. „hassten“ die erste Folge der Hit-Show. Kaum zu glauben, aber damals war die Gesellschaft und vor allem die Fernsehlandschaft noch viel konservativer als heute. Allein die Tatsache, dass Monica ALS FRAU ein Sexleben hatte, stieß vielen Leuten von oben negativ auf. Man war der Meinung, die Show sei verdammt dazu, nur einer sehr jungen Zuschauer*innenschaft zu gefallen, da die Figuren nur „bedingt sympathisch“ seien. Wow!