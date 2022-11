Diese 10 Hit-Serien wurden fast abgesetzt: Game of Thrones

Bevor „Game of Thrones“ uns mit einem der schlechtesten Serien-Finale aller Zeiten „beglückte“, war die Serie, die auf der Buchreihe von Autor George R.R. Martin beruht, ein gigantischer Erfolg, der nicht nur dem Autor, sondern so ziemlich jedem Star aus der Show Millionen von Dollar einbrachte! Doch noch VOR der ersten Ausstrahlung der allerersten Folge stand das gesamte „Game of Thrones“-Projekt auf der Kippe. Wie Schauspielerin Sophie Turner verriet, war die Pilot-Folge derart schlecht, dass das Team alles noch einmal neu aufnehmen musste. Nur so konnten sie die Show davor retten, noch vor der Erstausstrahlung gecancelt zu werden! Wir hören manche Fans nörgeln: „Wäre es mal so gewesen.“ 😁