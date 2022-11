Diese 10 Hit-Serien wurden fast abgesetzt: Family Guy

Fox ist offenbar nicht so richtig gut, was das Einschätzen einer Hit-Show angeht. Bevor sie „Lucifer“ abgesetzt hatten, bewiesen sie mit „Family Guy“, dass ihre Entscheidungen nicht immer die besten sind! Acht Mal hat „Family Guy“ den Emmy-Award bekommen – abgesetzt wurde die Show dann aber doch im Jahr 2003. Da die Wiederholungen und DVD-Verkäufe so erfolgreich waren, schien Fox das Potenzial der Show zu sehen (nämlich, Geld zu machen) und gab der Show 2005 noch einmal eine Chance. Auch wenn sich die Fans uneins über die Qualität der Show sind (was bei „Die Simpsons“, einem anderen Flaggschiff von Fox nicht anders ist), hat die Serie bereits 19 Staffeln! Ende September kommt sogar noch eine 20. Staffel obendrauf.