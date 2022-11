Diese 10 Hit-Serien wurden fast abgesetzt: Community

Aus der Serie: 10 Hit-Serien, die fast abgesetzt wurden

Wir lieben „Haus des Geldes“ oder „Family Guy“ und ja, es gab auch einmal eine Zeit, da liebten wir „Game of Thrones“. Doch manchmal hat eine Show eine schwere Zeit und das Interesse der Zuschauer*innen sinkt derart stark, dass die Verantwortlichen hinter großen Sendern, wie HBO oder Studios, wie Warner, ein bisschen Panik bekommen. Geld regiert die Welt – das Showbusiness noch mehr, als viele andere Bereiche, und so wäre es in diesen 10 Fällen fast dazu gekommen, dass Shows, die wir bis heute lieben (und die teilweise auch bis heute laufen) abgesetzt worden wären!