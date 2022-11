Diese 10 Hit-Serien wurden fast abgesetzt: The Big Bang Theory

„The Big Bang Theory“ konnte uns ganze 12 Staffeln lang mit witzigen Storylines, absurd-charmanten Figuren und Running-Gags begeistern. Kaum vorstellbar also, dass es fast nie dazu gekommen wäre, denn die Show hatte gleich zwei Versuche nötig, um von einem Studio aufgenommen zu werden! Es läuft nämlich im Business so: Für eine Serie wird eine erste Folge gedreht („Pilot-Folge“) und wenn sich ein Studio für die Show interessiert und Potenzial sieht, nehmen sie die Serie auf. Bei „The Big Bang Theory“ klappte das nicht beim ersten Mal, was für viele Serien bereits der Todesstoß ist. Erst der zweite Versuch, in dem eine neue Penny-Darstellerin überzeugen konnte, gelang und führte zu einer der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten.