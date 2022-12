Die Kräfte der Addams-Familie: Pugsley

Entgegensatz zu seiner älteren Schwester hat Pugsley noch keine übernatürliche Gabe. Es ist vorstellbar, dass er in Staffel 2 zu Wednesday an die Nevermore Academy kommt, wo er seine Kräfte entdecken wird. Seine Schwester hatte im Alter von 15 Jahren ihre ersten Visionen, Pugsleys Kräfte werden voraussichtlich auch in diesem Alter langsam zum Vorschein kommen… Ob er wohl auch psychische Kräfte entwickelt, wie seine Schwester und Mutter?