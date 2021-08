Du möchtest jemanden einen schönen Tag oder einen tollen Start in den Tag wünschen und dir fehlen die passenden Wörter? Dann bist du hier genau richtig!

Die besten WhatsApp-Sprüche

Coole Sprüche parat zu haben ist immer eine gute Sache. Sei es für Instagram-Bildunterschriften, wenn du jemanden zum Nachdenken anregen möchtest oder jemanden mit einer Happy Quote den Tag versüßen möchtest. All das ist mit einigen Sprüchen durchaus machbar. Aber wie sieht es aus, wenn du jemanden schon am Morgen ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchtest? Welche WhatsApp-Sprüche gibt es, um jemanden einen schönen Tag und einen guten Morgen zu wünschen? Wir geben dir hier eine kleine Inspiration für die besten "Guten Morgen und Schönen Tag" WhatsApp Grüße!

WhatsApp-Status: Die lustigsten Sprüche!

Die besten "Guten Morgen"-WhatsApp Grüße

Für einen lieben Menschen einen wunderschönen guten Morgen

Guten Morgen Herzensmensch. Hab einen wunderschönen Tag!

Wunderschönen guten Morgen. Hier kommt ein kleiner „Ich-denk-an-dich-Gruß“. Hab einen schönen Tag!

Guten Morgen. Glück ist ein Lächeln am Morgen, wenn ich an meine Liebsten denke.

Guten Morgen. Ich habe dir eine Tüte gepackt für einen tollen Tag: Gesundheit, Fröhlichkeit, gute Laune und ganz viel Herzlichkeit.

Schon wach? Ich wünsche dir einen schönen Tag!

Was ist das Schönste an diesem Tag? Du. Ich wünsche dir einen guten Morgen.

Hey, aufwachen du Murmeltier! Hier schreibt dir jemand, der ganz doll an dich denkt.

Wie gerne würde ich jetzt in deinen Haaren wuscheln und dich wach küssen. Hab einen schönen Tag.

Hallo, mein Lieblingsmensch, ich hoffe, du hattest einen guten Start in den Tag.

Meine erste Tat an diesem Morgen ist, dir einen lieben Gruß und Kuss zu schicken.

Ich bin gerade erst aufgewacht und habe sofort an dich gedacht. Du fehlst mir gerade sehr.

Neuer Morgen, neues Glück. Schau‘ nach vorne und nicht zurück!

Ich läute dir den Tag ein mit ganz vielen schönen Momenten.

Ein Lächeln am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Guten Morgen!

Die besten "Schönen Tag"-WhatsApp Grüße