Melissa Damilia ist die „Bachelorette 2020“

RTL setzt auch in diesem Jahr wieder auf ein bekanntes TV-Gesicht. Melissa Damilia macht sich als „Bachelorette 2020“ auf die Suche nach Mr. Right. Schon länger ging das Gerücht rum, dass die ehemalige „Love Island“-Kandidatin die neue Bachelorette wird. Zuletzt war Melissa in der Sendung „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ auf RTL ZWEI zu sehen, jetzt stürzt sie sich ins Liebesabenteuer. Melissa Damilia ist 24 Jahre alt und damit die jüngste Bachelorette ever. Die gelernte Drogistin kommt aus Stuttgart. Als Influencerin ist Melissa auch auf Instagram seit über einem Jahr erfolgreich unterwegs, über 400.000 Abonnenten verfolgen ihre Posts (Stand: 18.09.). Ihr Traummann sollte definitiv ehrlich und aufmerksam sein und auf jeden Fall Humor haben. Letztes Jahr hatte sich sogar Sänger Pietro Lombardi in die „Love Island“-Kandidatin verliebt, aus den beiden wurde aber trotz Dating kein Paar.

Sendestart von „Bachelorette 2020“

Wann geht die Jagd auf die Rosen los? Am 14. Oktober startet die „Bachelorette 2020“ und 20 Kandidaten versuchen ihr Glück bei Melissa. Wer wird Melissas Herz erobern und die letzte Rose erhalten? Gedreht wurde die neue Staffel auf der griechischen Insel Kreta. Insgesamt werden acht Folgen ausgestrahlt, jede „Bachelorette“-Episode ist zwei Stunden lang.

