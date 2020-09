Endlich wieder Bachelor

Es ist das TV-Highlight zu Beginn des Jahres und bringt so gut wie alle Girls vor den Bildschirm oder zumindest in heiße Diskussionen - "Der Bachelor". Jeden Januar können wir 20 bezaubernden Damen dabei zusehen, wie sie sich verlieben, einziges Problem: Alle verlieben sich in den gleichen und irgendwann ist nur noch eine letzte rote Rose ürbig 🥀. Ausser 2020, da wurde nämlich zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Bachelors, keine letzte Rose vergeben. Und somit gingen zwei Frauen mit einem gebrochenen Herzen nach Hause.

Was könnte das wohl bedeuten… Instagram @Till Adam

Wird er der neue Bachelor?

Nun gibt es einen neuen Hinweis darauf, wer der neue Bachelor werden könnte. Till Adam, bekannt aus zahlreichen "Love-Trash"-TV Formaten, wie z.B. "Die Bachelorette" 2015, "Love-Island" 2018 oder auch "Temptation Island" 2020, hat ein merkwürdiges Detail in seinem Instagram-Profil preisgegeben.

Ba... 2020 🎥🌹

Will er damit etwa sagen, dass er der neue Bachelor ist. Das mag auf den ersten Blick so scheinen, aber der Bachelor 2020 ist schon längst abgedreht und die neue Staffel wird "Der Bachelor 2021" sein. Hat Till sich etwa mit der Jahreszahl vertan? Wir vermuten etwas anderes und zwar seine Teilnahme bei "Bachelor in Paradise", schließlich hab es seit der Ausstrahlung 2019 keine neue Staffel. Auf den "Bachelor in Paradise 2020" wird unter Trash-TV-Fans sehnlichst gewartet. Bisher gibt es keine bestätigten Infos über eine diesjährige Staffel und somit auch nciht über die Teilnahme von Till Adam. Aber so ganz ohne Grund wird diese Insider-Info ja nicht dort stehen... wir sind gespannt.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!