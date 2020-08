Melissa Damilia: Kein Happy End auf "Love Island"!

Sie war die Siegerin der Herzen, der vergangenen Staffel von "Love Island", doch das Glück in der Liebe, blieb leider aus. Nicht nur einmal mussten wir mit ansehen, wie Melissa Damilia Tränen über die Wangen kullerten. Daran Schuld, war immer wieder ihr Crush seit Tag 1 – Danilo. Der konnte seine Augen zwar weder von Melissa, noch aber von allen anderen Inselbewohnerinnen, lassen und lies Melissa so einige Male zappeln. Als dann auch noch Insta-Model Dijana zurück in die Villa kam, war es für das einztige Dream-Couple Danilo & Melissa, zum großen Entsetzen der Zuschauer, aus! Das bekam sogar Sänger Pietro Lombardi mit, der Feuer und Flamme für Melissa war und ihr sogar eine Video-Botschaft auf die Insel schickte, um ihr zu sagen "Melissa, ich will dich kennen lernen"! Auch Danilos Mama, die die Sendung im TV verfolgte, war schockiert über die Wahl ihres Sohnes und landte kurzerhand für ein "augenöffnendes Gespräch" auf Love Island. Leider ohne Erfolg, Danilo entschied sich gegen Melissa, kurz nach dem Finale zerbrach aber auch seine Beziehung zu Dijana.

Melissa Damilia neue Bachelorette?

Jetzt soll es neue TV-Hoffnung für Melissa und die Liebe geben! Und das, obwohl auch schon auf "Love Island" nur sehr schwach vorhanden, diesmal ganz ohne Konkurrrenz. In diversen Internet-Foren wird gemunkelt "Melissa Damila wird die neue Bachelorette". Das behauptet zumindest eine Userin, die ihre Insider-Info selbst als "For Sure" bezeichnet. Bis jetzt hat sie sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert, zu wünschen wäre es ihr aber. Schließlich ist auch ihre letzte Beziehung zu dem Köln 50667-Darsteller Richard Heinze zerbrochen. Doch auch die Zuschauer wollen Melissa unebdingt wiedersehen und zwar diesmal ohne Tränen, sondern so strahlend schön wie sie eigentlich ist …

