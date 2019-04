In Deutschland: Billie Eilish schlägt Ariana Grande

Billie Eilish: Neues Album

Am 29. März veröffentlichte Billie Eilish gerade ihr Debütalbum „WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO?“ und das schlug ein wie eine Bombe! Ganze neun von vierzehn Songs befinden sich momentan von ihr in den Charts, so viele wie von keinem anderen. Das Album an sich schaffte es immerhin auf Platz 4 der Charts! Billie Eilish räumt momentan alles ab und das, obwohl sie erst 17 Jahre alt ist. Wetten, dass ihr diese zehn Fakten über Billie Eilish noch nicht wusstet?

Billie Eilish überholt Ariana Grande

Jetzt hat Billie einen neuen richtig heftigen Rekord aufgestellt. Alle 14 Songs von Billies Album wurden laut GfK Entertainment nämlich in der ersten Woche nach dem Release krasse 14 Millionen Mal gestreamt! Damit stößt sie ausgerechnet die Pop-Queen Ariana Grande von ihrem Thron, die den Rekord erst im Februar mit ihrem Album „thank u, next“ aufstellte. Billie ist eindeutig eine der krassesten Durchstarterinnen dieses Jahr! Ziemlich cool, wie wir finden ...

Abstimmen

Folg uns auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: