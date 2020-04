Xatar: Goldraub und Knast

XATAR (38) wurde vor allem durch Hits wie "IZ DA" berühmt, mittlerweile rappt er nicht nur selbst sondern führt mit Alles oder Nix Records und Groove Attack TraX auch zwei super erfolgreiche Labels. Doch erstmals fame wurde der Rapper nicht nur durch seine Musik, sondern durch einen spektakulären Goldraub! Schon früh war Giwar Hajabi, wie er selbst sagt, gewalttätig, später dealte er mit Drogen, 2009 folgte dann der Goldraub. Xatar und drei Komplizen hatten sich als Polizisten und Steuerfahnder verkleidet und so einen Goldtransporter überfallen. Das Gold im Wert von 1,7 Millionen Euro konnte bis heute nicht aufgespürt werden. Xatar und seine Mittäter aber schon und so wanderte er 2011 in den Knast.

Xatar: "Einen richtig schönen Köfte-Spieß"

In seiner Haft entstandt das legendäre Köfte-Video! Dort verriet er einer Reporterin vor laufender Kamera, was er als erstes nach seiner Haftentlassung machen wolle. "Ich glaub, ich geb mir nen schönen Kebab, so nen richtigen Köfte-Spieß, weißt Du? So ein richtig schönen Köfte-Spieß! Erstmal mit gar keinem reden, nur ein schönen Köfte-Spieß, dazu ein schönen frischen Ayran aus dieser Machine, wo man den so all-you-can-eat-mäßig zapfen kann!". Das Video ging viral und seither muss der Rapper über schlechte Köfte-Witze lachen! Doch das hat nun ein Ende, denn Xatar dreht den Spieß um …

Xatar verkündet die leckere Botschaft Instagram @xatar

Xatar eröffnet Köfte-Spieß-Restaurant

Auf Instagram kündigte der Rapper gestern sein neues Geschäftsmodell an : "Xalaz es reicht! Ihr wolltet es nicht anders! Sobald Corona vorbei ist, eröffne ich meinen ersten Köfte-Spieß-Laden mit All-U-Can-Drink-Ayran-Zapfmaschine in Köln – Insallah. Ihr seid alle herzlichst eingeladen!" Und dass Xatar diesen Plan ernst meint, bewies er wenig später: In seiner Insta-Story ließ er seine Fans über den Namen des Grillrestaurants abstimmen. Obwohl Rap-Kollege Farid Bang mit "Köpfte-Spieß" einen kreativen Vorschlag machte, entschieden seine Follower für Haval-Grill. Nicht sein erstes Lebensmittel-Business, Xatar verkauft bereits sein eigenes Wasser. Dürfte klar sein, was Xatar-Fans als erstes machen, wenn sie nach der Quarantäne raus kommen: Erstmal ein schönen Köfte-Spieß bei Haval-Grill in Köln!

