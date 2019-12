Deutscher Instagram-Star ausgeraubt

Bonnie Strange: Sie wurde auf Bali überfallen

Arme Bonnie Strange! Die Influencerin macht gerade Urlaub auf Bali – doch leider hatte sie dort ein ganz und gar nicht entspanntes Erlebnis: Bonnie Strange wurde krass bestohlen! Ausgerechnet am vorletzten Tag ihres Urlaubs ist es passiert, erzählte sie in ihrer Insta-Story: "Ich war auf dem Nachhauseweg und saß auf einem Motorrad hinten drauf und dann hat uns jemand abgefangen. Jemand ist uns gefolgt und hat sich mit seinem Motorrad vor unseres gestellt, sodass wir anhalten mussten. Er kam dann zu mir und hat mich attackiert und mir die Tasche vom Körper gerissen." Krass! Jetzt ist nicht nur ihre geliebte Chanel-Tasche weg, sondern auch ihr Handy und ihr Geldbeutel inklusive Kreditkarte.

Bonnie Strange: Jetzt will sie vorsichtig sein

Laut der Influencerin seien die Hauptstraßen auf Bali eigentlich sicher, doch sie und ihre Begleitung haben sich in einer Seitenstraße verirrt. Und auch wenn Bonnie Strange in dem Insta-Video schon wieder lächeln konnte, gestand sie: "Ich bin so traurig, dass das alles so gekommen ist jetzt." Seit dem Überfall fühlt sie sich total paranoid und will zukünftig vorsichtiger sein. Ein Ratschlag, denn Bonnie Strange jetzt sicher auch ihrer Tochter Goldie Venus geben wird. Der Verlust ihres Handys macht sie besonders traurig, denn darauf waren haufenweise süße Bilder von ihrem Baby gespeichert. Hoffentlich kann Bonnie Strange sich schnell von ihrem Schock erholen!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!