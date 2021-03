Demi Lovato Outing: So definiert sie ihre Sexualität

Demi Lovato ist bekannt für ihre offene Art

Letze Woche startete Demis Doku-Serie "Dancing With The Devil" auf YouTube. Darin spricht sie offen und ehrlich über ihre Überdosis und verrät private Details aus ihrem Leben. So schockt sie ihre Fans mit dem Geständnis, dass sie vergewaltigt wurde – und macht damit vielen Menschen Mut, über ihre Erlebnisse zu reden und sich Hilfe zu suchen. 🙏🏼

Demi Lovato: Das ist ihre sexuelle Orientierung

Im Podcast „The Joe Rogan Experience“ eines US-Comedians erzählt Demi, was ihre sexuelle Orientierung ist. Bisher identifizierte sie sich als bisexuell. Doch das Label ist ihr zu strikt. „Ich bin so fluide“, sagt sie im Interview. Auf Nachfrage von Joe Rogan bezeichnet sie sich als pansexuell. Das bedeutet, dass sie ihre*n Partner*in unabhängig vom Geschlecht auswählt und sich in jeden Menschen verlieben kann ❤️. „Ich bin Teil der Alphabet-Mafia und stolz darauf!“, betont sie. Damit meint sie die LGBTQ+ Community 🏳️‍🌈.

Plant Demi Lovato schwanger zu werden?

Im letzten Jahr war Demi noch mit einem Mann, Max Ehrich, verlobt, doch kurz darauf folgte die Trennung. Sie erinnert sich: „Ich dachte wirklich, dass ich jetzt verheiratet und vielleicht sogar schwanger sein würde, aber das ist nicht so“. Als Joe Rogan sie fragt, ob sie mal eigene Kinder möchte, antwortet sie „Wollte ich mal. Ich glaube, wenn überhaupt, dann möchte ich adoptieren." Das hat laut Demi auch mit ihrer Sexualität zu tun, „Ich weiß ja noch nicht, ob ich mit einem Mann meine Zukunft verbringen werde. Deswegen kann ich mir noch nicht wirklich vorstellen, mal schwanger zu sein.“ Wir sind gespannt, mit wem Demi bald glücklich wird. 🥰